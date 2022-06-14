دول القرن الأفريقي تواجه خطر الجوع

المصدر: (نيروبي - د.ب.أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت بيانات أصدرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس، أنه بعد عامين من الجفاف يواجه 18.4 مليون شخص في القرن الأفريقي خطر الجوع. وبحلول سبتمبر القادم قد يرتفع عدد الأشخاص المتضررين في إثيوبيا والصومال وكينيا إلى عشرين مليون شخص. وبالفعل يعتبر 7.1 ملايين طفل في المناطق المتضررة يعانون من سوء التغذية، فيما يعاني نحو مليونين من سوء تغذية حاد، بحسب البيانات.

وتفاقمت الأزمة جراء حقيقة أن نقص المياه والغذاء تسبب في نفوق نحو سبعة ملايين حيوان. وبالنسبة للأشخاص الرحل وشبه الرحل في تلك المناطق، لم تسهم خسارة الماشية والماعز ليس فقط في سلب أساسهم الاقتصادي اليومي، ولكن أيضاً في معاناة الأطفال من سوء التغذية بسبب نقص الحليب.

كما أن الحرب في أوكرانيا كان لها تداعيات شديدة على أسعار الغذاء في المنطقة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز