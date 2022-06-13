الإرهاب يغتال 720 شخصاً في القارة السمراء خلال شهر

المصدر: القاهرة - محمد خالد

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سقط ما يصل إلى حوالي 720 شخصاً ضحايا للعمليات الإرهابية التي شهدتها قارة أفريقيا خلال الشهر الماضي.

وطبقاً للبيانات التي رصدها تقرير «عدسة الإرهاب» الصادر بالقاهرة، اليوم الاثنين، فإنه خلال مايو الماضي استمرت العمليات الإرهابية التي يقوم بها مسلحون متطرفون فكرياً وعقائدياً لتحصد ما يقرب من 720 قتيلاً، وكان لإقليم غرب أفريقيا النصيب الأكبر من عدد الضحايا في الهجمات، حيث لقي 429 شخصاً حتفهم على أثر العمليات الإرهابية التي وقعت فيه.

بلغت نسبة عدد الضحايا في إقليم غرب أفريقيا (59.5 في المئة) من إجمالي عدد ضحايا القارة لشهر مايو، وجاءت نيجيريا في المرتبة الأولى من حيث التوزيع العددي للضحايا في القارة، حيث بلغ عددهم 155 قتيلاً.

يأتي في المركز الثاني إقليم وسط أفريقيا، وهو أمر لم يحدث منذ عدة شهور، وذلك بسبب ما شهدته الكونغو الديمقراطية من عدة عمليات نوعية أسقطت 150 ضحية لجرائم القتل والعنف.

وجاء في المركز الثالث إقليم شرق أفريقيا بواقع 122 ضحية، وفي الترتيب الرابع إقليم شمال أفريقيا بواقع 16 حالة وفاة على يد الجماعات المسلحة التابعة لتنظيم داعش في الشمال الأفريقي، وأخيراً جاء إقليم جنوب أفريقيا في الترتيب الخامس بواقع 3 حالات قتل نتيجة عملية إرهابية في موزمبيق، طبقاً للتقرير الصادر عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق أكد الخبير الحقوقي، أيمن عقيل، أنه «في الوقت الذي يستمر المجتمع الدولي في التنديد بجرائم الإرهاب وإخراج بيانات تدين تلك العمليات، ترصد تقاريرنا أعداداً كبيرة لضحايا التنظيمات الإرهابية التي تزداد انتشاراً وتوحشاً، وباتت التنظيمات لا تعتمد على الوسائل التقليدية في مهاجمة الأهداف، بل صارت تمتلك من الأسلحة المتطورة ما لم تمتلكه جيوش تلك الدول المستهدفة، ففي غرب ووسط أفريقيا أصبحت تركز تلك الجماعات على أن تكون أهدافها النوعية من العمليات الإرهابية كبيرة لتخلق صدى محلياً ودولياً كبيراً تستفيد منه للتأكيد على قوتها وبث الخوف في قلوب المدنيين».

وأوصى عقيل الآليات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب بتقديم الدعم الدولي من خلال التدريبات العسكرية للجنود في منطقة وسط وغرب أفريقيا، خاصة الدول الأكثر تأثراً بتنظيم داعش في أفريقيا الوسطى.

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