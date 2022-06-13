القوات الروسية تتقدم في سفرودونتسك والجيش الأوكراني يخرج من وسط المدينة

المصدر: د ب ا

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قال الجيش الأوكراني اليوم الاثنين إنه قد تم إبعاد قواته من وسط مدينة سفرودونتسك، المدينة التي كانت محور الجهود الروسية منذ أسابيع في منطقة دونباس بشرق البلاد.

وقالت هيئة الاركان العامة في كييف إن القوات الروسية قصفت وسط المدينة بالمدفعية، ودفعت بعيدا الجنود الأوكرانيين الباقين هناك.

وأفاد تقرير الموقف أنه على الرغم من التراجع الكبير، فإن القتال حول مدينة سفرودونتسك استمر، مشيرا إلى أن أوكرانيا مازالت تسيطر على ثلث المدينة.

وكان الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي قد قال منذ ساعات قليلة إنه " يتم حرفيا القتال على كل على متر" في المدينة الصناعية ذات الأهمية الاستراتيجية.

ويُذكر أن روسيا سيطرت على مدينة ماريوبول في مايو الماضي، بعد حصار استمر شهورا، وبعد ذلك حولت تركيزها نحو السيطرة على إقليم لوهانسك، الذي تقع به مدينة سفرودنتسك.

وتسيطر روسيا حاليا على 90% من لوهانسك، وتحقق مكاسب متزايدة لتطوق سفرودنتسك بصورة كاملة.

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