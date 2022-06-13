مدير حملة ترامب 2020 يدلي بشهادته في أحداث اقتحام الكونغرس

المصدر: د ب ا

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يدلي بيل ستيبين الذي كان مديرا لحملة إعادة انتخاب دونالد ترامب في عام 2020 بشهادته من بين خمسة شهود سيمثلون حضوريا اليوم الاثنين أمام لجنة مجلس النواب التي تحقق في أحداث اقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير عام 2021.

ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، ستكون جلسة استماع الاثنين، هي الثانية من بين الجلسات المزمعة من جانب اللجنة، التي تنوي أن يكون تركيزها التالي منصبا على مزاعم بأن ترامب كان على علم بأن ادعاءاته بتزوير الانتخابات لصالح جو بايدن لم تكن حقيقية. وأعلنت اللجنة الأحد عن مثول ستيبين أمامها اليوم.

ووُصف ستيبين في خطاب استدعاء بتاريخ 8 نوفمبر عام 2021 من قبل رئيس اللجنة بيني طومسون بأنه مشرف على عملية تحول حملة ترامب بعد الانتخابات إلى حملة تركز على رسائل "أوقفوا السرقة" وجمع أموال تتعلق بذلك.

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