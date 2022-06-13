عمدة كييف يدعو ألمانيا إلى تقديم مزيد من الدعم قبيل أي زيارة

المصدر: د ب ا

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دعا عمدة كييف فيتالي كليتشكو ألمانيا إلى تقديم مزيد من الدعم لمساعدة بلاده للدفاع عن نفسها ضد الهجمات الروسية المستمرة، وذلك قبيل زيارة محتملة للمستشار الألماني أولاف شولتس إلى أوكرانيا.

وتشير تقارير إلى أن شولتس يعتزم السفر إلى كييف في وقت لاحق من الشهر الجاري برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.

وقال كليتشكو لصحيفة بيلد الألمانية" نحتاج دعما قويا بفرض عقوبات وتقديم أسلحة من الزعماء الثلاثة للدول الأكثر أهمية في أقرب وقت ممكن"، مجددا دعوته إلى تقديم المزيد من الذخيرة والأسلحة الحديثة.

يشار إلى أن كييف لطالما طالبت ألمانيا بتقديم الدعم ولكن برلين أبطأت في الاستجابة.

وقال كليتشكو إن الجيش أبلغه أن المعدات التي تم التعهد بها تصل إلى أوكرانيا إلا أنها ليست بالكميات المتوقعة.

وقال كليتشكو "هذا يعني أننا نخسر جزءا من أراضينا ونفقد أرواحنا".

وعلى الرغم من أن القوات الروسية تركز على ما يبدو على جنوب وشرق أوكرانيا، إلا أن عمدة كييف حذر من أن مدينته أبعد من أن تكون آمنة.

وقال كليتشكو إن كييف لا تزال في خطر التعرض لهجوم من قبل القوات الروسية، مشيرا إلى أن كييف كانت هدفا ولا تزال هدفا.

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