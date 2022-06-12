الإفراج عن 38 شخصاً خطفتهم عصابة في هايتي

المصدر: أ ف ب

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أُفرج أمس السبت عن 38 شخصا خطفتهم عصابة في بور أو برنس خلال استعدادهم الجمعة للسفر في حافلتين صغيرتين متجهتين إلى جنوب هايتي وفق ما أعلنت إحدى نقابات النقل في البلاد.

وقالت نقابة السائقين في هايتي على تويتر "أُطلق سراح الركاب الذين كانوا اختُطفوا كما تمت استعادة الحافلتين في 11 يونيو" من دون أن تحدد ما إذا كان الخاطفون قد طلبوا فدية.

وصباح الجمعة احتجز أفراد عصابة 36 راكبا وسائقين رهائن.

تسيطر عصابات على أفقر أحياء بور أو برنس منذ عقود، لكنها شددت قبضتها عليها في السنوات الأخيرة.

ورغم تركيز العصابات على النزاعات فيما بينها، إلا أنها تهاجم السكان أيضًا.

وقُتل بين أواخر أبريل ومطلع مايو ما لا يقل عن 148 شخصا في الأحياء الشمالية لبور أو برنس حيث تتركز حروب العصابات.

تختطف العصابات يوميا أشخاصا من مستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة، وتطالب بفدية تصل إلى آلاف أو حتى عشرات آلاف الدولارات الأمريكية.

كما تتكرر عمليات خطاف الأجانب.

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