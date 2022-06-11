السياحة.. انتعاش تُهدده الحرب الأوكرانية

المصدر: إعداد: محمد خالد ــ غرافيك: حسام الحوراني

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لم تكد السياحة العالمية تستفيق جزئياً من الآثار المُدمرة لجائحة كورونا وتسلك طريق الانتعاش، إلا وجاءت الحرب في أوكرانيا لتصب مزيداً من الزيت على النيران، وتفرز مخاوف واسعة على معدلات السياحة خلال العام الجاري حول العالم.

14 مليار دولار خسائر متوقعة لقطاع السياحة عالمياً جراء استمرار الحرب الأوكرانية

%182 نمواً على أساس سنوي بمعدلات السياحة عالمياً في الربع الأول من 2022

117 مليون سائح استقبلتهم الوجهات السياحية العالمية في الربع الأول من 2022 (مقارنة بـ 41 مليوناً فقط في الفترة ذاتها من 2021)

%280 نمواً بمعدلات السياحة على أساس سنوي في أوروبا.. و117% في الأمريكتين

%123 نمواً بمعدلات السياحة الوافدة للشرق الأوسط

%96 نمواً في المعدلات السياحية في أفريقيا بالربع الأول من 2022 مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي

المصدر: منظمة السياحة العالمية

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