ماكرون يؤكد لأوكرانيا إرسال المزيد من الأسلحة الثقيلة

المصدر: د ب ا

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لكييف أن بلاده سوف ترسل المزيد من الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا بقدر ما تحتاج لاستخدامها للدفاع ضد روسيا.

وشدد ماكرون في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده إلى جانب أوكرانيا، وفقا لما أعلنه قصر الإليزيه ليل الخميس.

وناقش الزعيمان أيضا احتياجات كييف فيما يتعلق بالمعدات العسكرية والدعم السياسي والمالي والمساعدات الإنسانية.

وزودت فرنسا أوكرانيا بالفعل بمدافع قيصر هاوتزر ودربت الجنود الأوكرانيين في فرنسا على كيفية استخدامها. كما أرسلت باريس إلى كييف بعض صواريخ ميلان المضادة للدبابات.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة كاترين كولونا خلال زيارتها لكييف نهاية مايو الماضي إن "الرد الملموس" على طلب أوكرانيا بالحصول على أسلحة ثقيلة في الطريق.

وقال الإليزيه إن ماكرون وزيلينسكي اتفقا على البقاء على اتصال، ولا سيما بشأن طلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ومناقشة الموضوع في المجلس الأوروبي يومي 23 و 24 يونيو.

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