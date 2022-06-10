لجنة التحقيق: المؤامرة وراء الهجوم على الكابيتول لم تنته بعد

المصدر: أ ف ب

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حذّر رئيس لجنة تحقيق في مجلس النواب الأمريكي الخميس من أنّ المؤامرة التي كانت وراء الهجوم على مبنى الكابيتول في عام 2021، تشكل تهديدا مستمرا للديموقراطية.

وقال عضو الكونغرس الديموقراطي بيني تومسون في تعليقات معدّة سلفا صدرت قبيل أول مجموعة من جلسات الاستماع الصيفية حول هجوم 6 يناير، إن "الديموقراطية لا تزال في خطر".

وأضاف "المؤامرة لإحباط إرادة الشعب لم تنته بعد. هناك متعطشون للسلطة في هذا البلد (...) يفتقرون إلى الحب والاحترام لما يجعل من أمريكا عظيمة".

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