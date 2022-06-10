سفير أمريكا لدى الصين: العلاقات بين بكين وواشنطن في أدنى مستوى لها منذ 1972

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد السفير الأمريكي الحالي لدى بكين، نيكولاس بيرنز، أن العلاقات بين أمريكا والصين في أسوأ أحوالها منذ ساهمت الرحلة التاريخية للرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون في عام 1972 في إقامة العلاقات الدبلوماسية من جديد بين واشنطن وبكين.

ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، قال بيرنز خلال "قمة التحدي الصيني" التي نظمتها جامعة يوتا فالي، عبر رابط فيديو من بكين الخميس: "ربما تكون هذه أدنى لحظة (في العلاقات) منذ ذلك الحين... يبدو أننا نواصل المنافسة فيما بيننا.

وتأتي تصريحات السفير، الصريحة، في الوقت الذي وصل فيه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى سنغافورة للمشاركة في منتدى أمني إقليمي يشمل اجتماعا مع مسؤول دفاعي صيني كبير.

وفي حين أشار السفير الأمريكي إلى وجود "انقسامات عميقة" بين الولايات المتحدة والصين بشأن جميه الأمور، بدءا من الاقتصاد والتكنولوجيا إلى الأمن وحقوق الإنسان، قال بيرنز إن بكين "تعمل بقوة للتفوق عسكريا على الولايات المتحدة" وحلفاء، من بينهم اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا.

ووفقا لبيرنز، يرى الأمريكيون أن الصين لا تلتزم بالقواعد فيما يتعلق بالاقتصاد والتجارة، مضيفا أن هناك منافسة شديدة بين أكبر اقتصادين في العالم على صناعات رئيسية في المستقبل، من بينها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية.

وقال بيرنز إن المنافسة التجارية عادلة، "ولكن يسعى الصينيون إلى إضفاء الصبغة العسكرية على الكثير من هذه التكنولوجيات... ويمثل هذا تحديا حقيقيا بالنسبة لنا".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز