مصاب بجدري القردة يفر من مستشفى

المصدر: (عواصم - وكالات)

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ذكرت السلطات الصحية المكسيكية أن أمريكياً ظهرت عليه أعراض جدري القردة فر من مستشفى مدينة سياحية حيث كان يخضع للعلاج وغادر البلاد. وقالت وزارة الصحة إن الرجل البالغ من العمر 48 عاماً، وهو من تكساس، فر من المستشفى في بويرتو فالارتا على ساحل المحيط الهادئ بالمكسيك نهاية الأسبوع الماضي، على الرغم من أن الطاقم الطبي أبلغه بضرورة إجراء فحص جدري القردة والبقاء في العزل. وأضافت أنه عندما أدخل إلى المستشفى، ظهرت عليه أعراض «سعال وقشعريرة وآلام في العضلات وطفح جلدي على الوجه والرقبة».

وبعد فراره توجه المصاب إلى الفندق الذي كان يقيم فيه مع شخص آخر واستقل طائرة من بويرتو فالارتا في الرابع من يونيو، قبل أن تتمكن السلطات من تحديد مكانه. وحض مسؤولو وزارة الصحة المكسيكية كل من تواجد في النادي الليلي بين 27 مايو و04 يونيو على مراقبة صحته.

في ألمانيا، أصدرت اللجنة الدائمة للتطعيم توصية بإعطاء تطعيم جدري القردة للبالغين الذين كانوا على اختلاط قوي مع مصابين أو الذين يواجهون خطراً كبيراً للتعرض للإصابة بالعدوى. ولا تعد هذه التوصية نهائية بعد إذ لا يزال يجب عرض مشروع قرار التوصية على الولايات والدوائر المتخصصة لإبداء الرأي.

وسجلت اليونان أول حالة إصابة بجدري القردة مع استمرار المرض في الانتشار في مختلف أنحاء أوروبا. وأوضح تقرير أن المريض هو رجل عاد مؤخراً إلى اليونان من البرتغال.

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