1000 إصابة بجدري القردة خارج مناطق توطنه

المصدر: (عواصم - وكالات)

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تجاوزت إصابات جدري القردة التي تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بها 1000 حالة في التفشي الحالي خارج الدول الأفريقية التي يتوطن فيها المرض عادة.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن خطر توطن هذا المرض في البلدان التي لم يكن ينتشر فيها من قبل هو خطر حقيقي، لكن الوقاية منه ممكنة في هذه المرحلة. وأبلغت 29 دولة عن إصابات في الموجة الحالية، التي بدأت في مايو. ولم تبلغ أية دولة عن حدوث وفيات.

وفي إفادة صحافية في جنيف، قال تيدروس أيضاً، إن هناك أكثر من 1400 حالة مشتبه بها هذا العام في أفريقيا علاوة على 66 حالة وفاة. وأضاف: «إنه انعكاس مؤسف لصورة العالم الذي نعيش فيه، إذ إن المجتمع الدولي أصبح يهتم الآن فقط بمرض جدري القردة لأنه ظهر في البلدان الغنية».

في برلين، أعلن معهد «روبرت كوخ» الألماني لمكافحة الأمراض، أمس، أنه تم حتى الآن تسجيل 113 إصابة مؤكدة بجدري القردة، وذلك بعد مرور حوالي 3 أسابيع على ظهور أول إصابة بالمرض في ألمانيا. وقالت متحدثة باسم المعهد إن جميع المصابين المسجلين في ألمانيا من الرجال.

وبحسب «روبرت كوخ»، سجلت ولاية برلين أكثر عدد إصابات على مستوى ألمانيا، حيث بلغت 72 حالة، من بينها 13 حالة في المستشفى.

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