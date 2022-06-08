بايدن يناقش تنظيم انتخابات حرة مع بولسونارو

المصدر: أ ف ب

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يناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال لقاء مع نظيره البرازيلي جايير بولسونارو الذي يشكك في نظام التصويت في الانتخابات المقبلة، كما قال أحد كبار مساعديه الأربعاء.

وأكد البلدان أن بايدن سيعقد أول لقاء له الخميس في لوس أنجلوس مع بولسونارو الذي يشارك في قمة الأمريكيتين حيث تسعى الولايات المتحدة إلى الدفاع عن الديموقراطية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان بولسونارو سيمتعض من التحدث عن الانتخابات البرازيلية في أكتوبر، قال جايك ساليفان مستشار الأمن القومي لبايدن "لا توجد مواضيع محظورة في أي اجتماع ثنائي يعقده الرئيس بما في ذلك مع الرئيس بولسونارو".

وقال ساليفان للصحافيين من طائرة الرئاسة "أتوقع أن يناقش الرئيس مسألة إجراء انتخابات ديموقراطية مفتوحة وحرة ونزيهة وشفافة".

وأضاف أن بايدن سيتحدث أيضا عن تغير المناخ مع بولسونارو الذي تسبب سجله بشأن الحفاظ على غابة الأمازون المطيرة في إثارة قلق دعاة حماية البيئة.

وأثار بولسونارو حليف الرئيس السابق دونالد ترامب شكوكا دون أدلة حول نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل.

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