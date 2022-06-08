البرلمان الأوروبي يقرر إيقاف المحركات الحرارية في 2035

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافق البرلمان الأوروبي، اليوم، برغم معارضة شديدة من اليمين، على اقتراح بروكسل بخفض الانبعاثات من السيارات الجديدة إلى الصفر اعتباراً من عام 2035، ما يعني، بحكم الأمر الواقع، أنه لن يسمح إلا ببيع السيارات الكهربائية.

وأقر أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين اجتمعوا في جلسة عامة في ستراسبورغ، النص الخاص بتنظيم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن السيارات والشاحنات الصغيرة التي تعد جزءاً من خطة المناخ الطموحة للاتحاد الأوروبي، بأغلبية 339 صوتاً، فيما عارضه 249 وامتنع 24 عن التصويت.

وكان هدف «صفر انبعاثات» موضوع معركة مريرة بين أعضاء البرلمان الأوروبي، إذ اقترحت كتلة حزب الشعب الأوروبي (يمين موال لأوروبا وأكبر قوة في البرلمان) بدلاً من ذلك أن يكون الهدف خفض انبعاثات السيارات بنسبة 90% عام 2035، وكان ذلك سيسمح بمواصلة بيع السيارات الهجينة.

وقال مايكل بلوس الألماني، من حزب الخضر، إن «دخول التنقل الكهربائي هو وسيلة لحماية المناخ والوظائف في هذا القطاع مع مرور الوقت».

ومع ذلك، فإن اليمين يشعر بالقلق من العواقب الصناعية للقرار.

وقالت أنييس أفرن، من حزب الشعب الأوروبي، إن «فرض صفر انبعاثات من شأنه أن يرقى إلى مستوى إدانة قطاع كامل من النشاط الصناعي ومعاقبة المستهلكين بشدة».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز