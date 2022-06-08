لافروف من تركيا: مستعدون لضمان أمن السفن المبحرة من المرافئ الأوكرانية

المصدر: أ ف ب

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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء إن موسكو "مستعدة" بالتعاون مع انقرة لضمان أمن السفن المحملة حبوبا التي تبحر من المرافئ الأوكرانية.

وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو في أنقرة "نحن مستعدون لضمان أمن السفن المغادرة للموانئ الأوكرانية (...) بالتعاون مع زملائنا الأتراك".

ووصل لافروف إلى تركيا مساء الثلاثاء لمناقشة إقامة ممرات بحرية لتسهيل تصدير الحبوب في البحر الأسود.

وبطلب من الأمم المتحدة اقترحت تركيا مساعدتها لمواكبة هذه القوافل من المرافئ الأوكرانية رغم وجود ألغام رصد بعضها قرب السواحل التركية حتى.

وقال تشاوش اوغلو إن "خطة الأمم المتحدة معقولة وقابلة للتحقيق. وينبغي على أوكرانيا وروسيا القبول بها".

وكانت اوكرانيا رابع أكبر مصدر للذرة في العالم وبصدد أن تصبح المصدر العالمي الثالث للقمح قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأدى النزاع الدائر منذ 24 فبراير إلى ارتفاع كبير في الأسعار ويطرح خطر حصول مجاعة في الدول التي تعتمد عليها كثيرا في هذا المجال ولا سيما في إفريقيا والشرق الأوسط.

وقال الوزير التركي أيضا إن رفع العقوبات المفروضة على الصادرات الزراعية الروسية "مشروع".

وأكد "إذا أردنا فتح السوق الأوكرانية الدولية، نرى أن رفع العوائق الماثلة أمام الصادرات الروسية مشروع" أيضا.

وذكر تشاوش أوغلو صراحة صادرات "الحبوب والأسمدة" غير المشمولة بالعقوبات الغربية على موسكو لكنها مشلولة بسبب تعليق المبادلات المصرفية والمالية.

وقبيل الحرب كانت كييف تصدر شهريا 12 % من القمح العالمي و15 % من الذرة و 50 % من زيت دوار الشمس.



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