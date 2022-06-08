ميركل: الردع العسكري هو اللغة الوحيدة التي يفهمها بوتين

المصدر: د ب ا

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أعربت المستشارة الألمانية السابقة انجيلا ميركل عن تأييدها لتعزيز الردع العسكري في مواجهة روسيا.

وقالت ميركل في مقابلة بثتها محطة "فونيكس" التلفزيونية مساء الثلاثاء عن الردع العسكري:" هذا هو اللغة الوحيدة التي يفهمها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

ونفت ميركل مسؤوليتها عن عدم الاستثمار في تجهيز الجيش الألماني وحملتها بشكل غير مباشر للحزب الاشتراكي الديمقراطي (الذي ينتمي إليه المستشار الحالي أولاف شولتس)؛ وهو الحزب الذي كان يشارك تحالف ميركل المسيحي في الحكومة الألمانية السابقة.

وقالت ميركل:" أنا الآن سعيدة للغاية بأننا قررنا أخيرا بعد أن أصبح لدى العالم كله طائرات مسيرة مسلحة، أن نشتري بعضا منها أيضا. كما أنني لم أكن أنا السبب في الفشل في وجود أشياء معينة أخرى، وكان هناك صراع شديد للغاية للاستثمار في الردع العسكري".

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