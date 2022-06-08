السويد.. صوت كردي يمنع استقالة رئيسة الحكومة

المصدر: (ستوكهولم - أ.ف.ب)

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تجنبت الحكومة السويدية أزمة كبيرة أمس، مع فشل اقتراح سحب الثقة منها في البرلمان بفضل صوت نائبة من أصل كردي تعارض تقديم تنازلات لتركيا لتسهّل انضمام السويد إلى حلف الناتو. وبفارق صوت واحد، سقط اقتراح سحب الثقة الذي استهدف وزير الداخلية والعدل مورغان يوهانسون وكان سيدفع رئيسة الحكومة ماغدالينا أندرسون إلى الاستقالة. وتمكّن اليمين مع أحزاب اليمين من جمع 174 صوتاً من أصل 289، لكن كان بحاجة إلى غالبية 175 صوتاً لإسقاط يوهانسون.

وكانت أندرسون أعلنت أنها ستستقيل إذا كسبت المعارضة التصويت على سحب الثقة الذي يستهدف الوزير المنتمي لحزبها.

وكانت النائبة المستقلة أمينة كاكابافه مقاتلة مع مجموعة كردية إيرانية قبل أن تلجأ إلى السويد وتصبح نائبة في 2008.

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