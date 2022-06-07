أوكرانيا تراهن على «القبة الحديدية».. وروسيا: «حررنا» أحياء سيفيرودونيتسك السكنية

المصدر: البيان- وكالات

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قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء إن الجيش الروسي "حرر بالكامل" المناطق السكنية في مدينة سيفيرودونتسك في شرق أوكرانيا التي تتركز فيها المعارك الدائرة في المنطقة.

وأضاف في تصريح موجز بثه التلفزيون "تم تحرير مناطق سيفيرودونتسك السكنية بالكامل ... وتستمر السيطرة على منطقتها الصناعية والبلدات المجاورة".

وقال أولكسندر ستريوك رئيس بلدية سيفيرودونيتسك للتلفزيون الأوكراني اليوم الثلاثاء إن المدافعين عن المدينة يبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على مواقعهم على خط المواجهة بالمدينة الواقعة بشرق البلاد حيث ما زال الوضع في غاية الصعوبة.

وأضاف أن روسيا ترسل المزيد من القوات بهدف السيطرة على المدينة بأكملها.

وتابع "قواتنا المسلحة عززت مواقعها وصمدت على خط المواجهة".

إلى ذلك، قال سفير أوكرانيا لدى إسرائيل يفجين كورنيتشوك اليوم الثلاثاء بأن حكومة بلاده طلبت من إسرائيل مجددا تزويدها بمنظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ.

وشكا كورنيتشوك في مؤتمر صحفي :" من أن 10% فقط من معدات الحماية التي تعهدت إسرائيل بتزويد أوكرانيا بها قد تم تسليمها بالفعل، ومن أن إسرائيل ترفض السماح للجنود الأوكرانيين الجرحى الذين يحتاجون لأطراف صناعية بدخول إسرائيل لتلقي العلاج.

وقال إن "إسرائيل لا تزال داخل منطقة الراحة الخاصة بها ... ولكن عليها أن تقرر ما إذا كانت ستقف مع دول العالم العادلة والديمقراطية".

وكان الأوكرانيون طلبوا رسميا من الولايات المتحدة في ربيع العام الماضي نشر أنظمة صواريخ باتريوت الأمريكية والقبة الحديدية على أراضيهم.

وأفاد تقرير في فبراير بأن إسرائيل رفضت بيع منظومة "القبة الحديدية" إلى أوكرانيا، حتى لا يضعها ذلك في مواجهة مع روسيا.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تطوير منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي بالتعاون بين إسرائيل ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون). ولا تسمح الاتفاقية ذات الصلة ببيع هذه التكنولوجيا لطرف ثالث دون موافقة الجانبين على ذلك.

دبابات ألمانية

من جهتها، طالبت رئيسة لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني، ماري-أجنيس شتراك-تسيمرمان، بالموافقة السريعة على عمليات تسليم دبابات ألمانية الصنع من أسبانيا إلى أوكرانيا.

وقالت شتراك-تسيمرمان لمجلة "دير شبيجل" الألمانية اليوم الثلاثاء: "آمل بشدة أن يمنح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الموافقة على التصدير على الفور"، موضحة أن هناك حاجة للسرعة في ضوء الهجمات المدفعية الروسية على أهداف أوكرانية.

وكانت صحيفة "إل باييس" الإسبانية ذكرت مطلع هذا الأسبوع أن إسبانيا تستعد لتسليم حوالي 40 دبابة قتالية ألمانية الصنع من طراز "ليوبارد 2 إيه 4". ولأن الدبابات تأتي من إنتاج ألماني، يتعين على برلين الموافقة على التوريد بسبب ما يسمى بشرط المستخدم النهائي. ولم يتم تقديم طلب رسمي بذلك حتى الآن لبرلين.

وأكد زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا الثلاثاء مقتل جنرال روسي في هذه المنطقة حيث تشن قوات موسكو هجوما واسع النطاق ضد الجيش الأوكراني.

واعرب دينيس بوشلين رئيس "جمهورية دونيتسك" التابعة للانفصاليين في رسالة نشرها على موقع تلغرام عن "خالص التعازي لعائلة وأصدقاء" الجنرال رومان كوتوزوف "الذي كان مثالاً يحتذى في خدمة الوطن"،

وأضاف "طالما أن جنرالاتنا يقاتلون إلى جانب الجنود، فإن بلادنا وأمتنا لن تقهر"، وارفق المنشور بصورة للضابط بالأبيض والأسود.

وأفاد مراسل الحرب الروسي ألكسندر سلادكوف الأحد بمقتل الجنرال كوتوزوف، لكن لم تؤكد وفاته أي مصادر رسمية حتى الآن.

وتشن القوات الروسية وحلفاؤها الانفصاليون هجوماً في دونباس الأوكرانية، وتحتدم المعارك بشكل خاص في مدينة سيفيرودونتسك.

وقتل عدد غير معروف من كبار ضباط الجيش الروسي منذ بدء هجوم موسكو على أوكرانيا في 24 فبراير. ونادراً ما تتحدث السلطات الروسية عن خسائرها.

في نهاية شهر مارس، أقيم في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، حفل تكريم لنائب قائد أسطول البحر الأسود الروسي أندريه بالي الذي قُتل في معارك بالقرب من ماريوبول (جنوب شرق).

وفي أبريل، أقيمت مراسم تشييع الجنرال فلاديمير فرولوف في سان بطرسبورغ، وأعلنت السلطات المحلية حينها أنه سطر "ملحمة بطولية" بموته في أوكرانيا.

رفض

وفي سياق متصل، -رفضت أوكرانيا زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي الى محطة زابوريجيا النووية (جنوب) طالما يحتلها الروس كما أعلنت الشركة الأوكرانية المشغلة للمحطات النووية الثلاثاء.

وكتبت شركة Energoatom على تلغرام أن "أوكرانيا لم توجه دعوة الى غروسي لزيارة محطة زابوريجيا ورفضت في السابق قيامه بمثل هذه الزيارة. ان زيارة المحطة لن تصبح ممكنة إلا حين تستعيد أوكرانيا السيطرة على الموقع".

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