زعيم حزب العمال: جونسون "غير كفؤ على الإطلاق" لمنصبه

المصدر: د ب ا

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أكد زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر أن رئيس الوزراء بوريس جونسون "غير كفؤ على الإطلاق للمنصب العظيم الذي يشغله" واتهم مشرعي حزب المحافظين بتجاهل الشعب البريطاني، وذلك في أعقاب فوز جونسون بالتصويت على الثقة داخل حزبه.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" عن ستارمر قوله "الحكومة المحافظة تعتقد الآن أن انتهاك القانون لا يشكل عائقا أمام سن القانون".

كان جونسون قد فاز مساء الاثنين، بتصويت على الثقة وأصبح بإمكانه البقاء في منصبه، بفضل دعم 211 نائبا من حزبه المحافظين، مقابل 148 صوتوا ضده.

وجاء التصويت على الثقة بدرجة كبيرة بسبب الاستياء الشعبي المتزايد إزاء جونسون بسبب تسريبات بشأن إقامة حفلات في مقر الحكومة في داوننج ستريت وسط تفشي جائحة كورونا وفي وقت كانت تشهد فيه البلاد قواعد إغلاق صارمة لاحتواء تفشي كورونا.

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