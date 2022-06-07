زيلينسكي: القوات الأوكرانية صامدة في سيفيرودونيتسك

المصدر: د ب ا

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أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن الوضع لا يزال متوترا في مدينة سيفيرودونيتسك بشرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي (44 عاما) أمس الاثنين وفقا لوكالة انترفاكس أوكرانيا للأنباء "نحن نحافظ على الوضع، مشيرا إلى أن القوات الروسية متفوقة. وأكد "ومع ذلك، لدينا الفرصة لمواصلة القتال في هذا الاتجاه".

وأضاف زيلينسكي بعد زيارة للجبهة أنه بالنسبة للقوات الأوكرانية، كان هناك نجاح "تدريجي" في إقليم خاركيف المجاور، إلا أن الوضع "الأكثر تهديدا" كان في إقليم زاباروجيا، حيث يهدد الجيش الروسي عاصمة الإقليم.

وذكر المتحدث باسم الجيش أوليكسندر موتوزيانيك أن القتال محتدم "على خط الجبهة بأكملها في إقليمي لوهانسك ودونيتسك".

من جانبه، قال حاكم منطقة لوهانسك سيرهي هايداي إن وضع القوات الحكومية الأوكرانية في مدينة سيفيرودونيتسك المحاصرة يتدهور، حيث وصف الوضع بـ " النشط".

وأضاف أنه بعد استعادة نصف المدينة، اضطرت القوات الحكومية الأوكرانية للتراجع إلى المنطقة الصناعية بالمدينة.

وأوضح للتلفزيون الأوكراني في وصفه لكيفية تنفيذ القوات الروسية لحملتها "هم يستخدمون أسلوب القضاء على كل شيء وتسويته بالأرض، حتى لا يتبقى أي شيء من اجل ترسيخ وضعهم".

وشنت القوات الجوية الروسية 39 غارة خارج منطقة شرق أوكرانيا.

وفي سياق متصل، أكد الجيش الأوكراني وفاة جنرال انفصالي رفيع المستوى موال لروسيا في ميدان المعركة في أعقاب تقرير للتلفزيون الحكومي الروسي يوم الأحد.

ووفقا للتقارير فقد قتل قائد الفيلق الأول في جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية، الميجور جنرال كوتوزوف، " أثناء قيادته لهجوم روسي على قرية بالقرب من بلدة بوباسنا في منطقة لوهانسك في شرقي أوكرانيا.

وذكر الجيش الأوكراني في وقت سابق أن الهجوم الروسي لم ينجح وأنه تم إجبار العدو على الانسحاب "وتكبيده خسائر كبيرة".

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