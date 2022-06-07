«الطاقة الذرية» تدعو إيران لتقديم «معلومات واضحة»

المصدر: (فيينا- وكالات)

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حث المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، أمس، إيران على الاستمرار في تقديم «معلومات واضحة» بشأن برنامجها النووي، محذراً من أن حصولها على قنبلة نووية «مسألة وقت»، فيما رفضت طهران مشروع قرار غربي ضدها، واتهمت تقرير الوكالة بكونه «مسيساً».

وقال مدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل جروسي في مؤتمر صحافي في فيينا: «علينا أن نعترف بأننا لم نصل للنتائج المتوقعة في ما يتعلق بإيران»، مشيراً إلى أنه «امتنع» عن استخدام لغة الجزم في ما يتعلق بتلك المسألة، لأن المداولات «جارية».

وأضاف: «لم نتمكن من التوصل إلى النتائج المتوقعة، أحاول إيضاح ذلك من خلال التقارير الصادرة، ما تم إعلامنا به من الجانب الإيراني غير صادق وليس كافياً، لذلك علينا الاستمرار في محاولة إيجاد حل لمسألة البرنامج النووي الإيراني وتخطي المرحلة الحالية». ولفت إلى أن ما توصل إليه إلى الآن «غير كافٍ»، لأن المسألة الأساسية تتمثل بضرورة «انخراط إيران معنا في العمل، لكونها تملك برنامجاً نووياً مهماً جداً».

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