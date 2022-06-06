مقتل وزير البيئة في الدومينيكان رمياً بالرصاص

المصدر: أ ف ب

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قُتل وزير البيئة في جمهورية الدومينيكان أورلاندو خورخي ميرا، اليوم، في مبنى وزارته رمياً بالرصاص، وفق ما أفادت مصادر عدة داخل المؤسسة.

واقتحم مسلّح الاجتماع الأسبوعي للوزير مع نوابه وفتح النار بحسب ثلاثة مصادر من داخل الوزارة طلبوا عدم كشف هوياتهم.

وترفض الشرطة في الوقت الحالي الإدلاء بأي تصريح.

ورصد فريق من وكالة «فرانس برس» كان في الموقع وحدة خاصة من الشرطة تدخل الوزارة بحثاً عن مطلق النار الذي تحصن في الداخل.

وكتبت وزارة البيئة على «تويتر»: «لقد روَّعنا ما حدث» من دون إعطاء أي تفاصيل حول مطلق النار المشتبه به الذي يبدو أنه كان يتمتع بوصول سهل إلى المناطق الأمنية داخل الوزارة.

وأورلاندو خورخي ميرا هو ابن رئيس الدومينيكان السابق سالفادور خورخي بلانكو (1982-1986).

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