أوكرانيا تؤكد وفاة جنرال انفصالي موالي لروسيا

المصدر: د ب أ

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أكد الجيش الأوكراني وفاة جنرال انفصالي رفيع المستوى موالي لروسيا في ميدان المعركة في أعقاب تقرير للتلفزيون الحكومي الروسي يوم أمس الأحد.

ووفقا للتقارير فقد قتل قائد الفيلق الأول في جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية، الميجور جنرال كوتوزوف، " أثناء قيادته لهجوم روسي على قرية بالقرب من بلدة بوباسنا في منطقة لوهانسك في شرقي أوكرانيا. وذكر الجيش الأوكراني في وقت سابق أن الهجوم الروسي لم ينجح وأنه تم إجبار العدو على الانسحاب "وتكبيده خسائر كبيرة".

يشار إلى أن العديد من الجنرالات الروس قتلوا منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي، على الرغم من أن موسكو أكدت رسميا مقتل أربعة فقط. وزعمت أوكرانيا في وقت من الأوقات أن ما يصل إلى سبعة قتلوا في الصراع، وتبين فيما بعد ان اثنين فقط منهم على قيد الحياة.

وحذرت وزارة الدفاع الأوكرانية من احتمال تعرض كييف لضربات صاروخية جديدة، بعد أن تعرضت العاصمة الأوكرانية لهجمات للمرة الأولى منذ نهاية أبريل الماضي.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار يوم الأحد "كنا دائما نلتزم بالشفافية في القول إن كييف تتعرض للتهديد باستمرار". وأضافت أنه حتى لو عاد العديد من السكان إلى العاصمة منذ بدء الصراع، "لا يزال يتعين علينا أن نفهم أن الحرب في مرحلتها الساخنة وأن كييف لا تزال الهدف الرئيسي لروسيا الاتحادية".

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