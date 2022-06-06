إليزابيث الثانية توجه رسالة لشعبها بمناسبة اليوبيل البلاتيني

المصدر: دبي ــ اليازية البدواوي

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجهت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، رسالة للبريطانيين بمناسبة الاحتفالات بالذكرى السبعين لاعتلائها عرش بريطانيا، وقد صدرت من قصر باكنغهام، قالت فيها: "عندما ينطوي الأمر بطريقة الاحتفال بمرور سبعين عاماً بكوني ملكةً لكم، فإنه ليس هنالك دليل إرشادي يعينني على ذلك… وبالفعل فقد تأثرت للغاية لأن عدداً كبيراً من الأشخاص نزلوا إلى الشوارع للاحتفال بيوبيلي البلاتيني"، مضيفةً أنها وعلى الرغم من غيابها عن الحدث بصورة شخصية، إلا أن قلبها كان حاضراً. وتابعت "ما زلت ملتزمة بخدمتكم على أكمل وجه، بدعم من عائلتي".

كما وقالت ملكة بريطانيا في رسالتها التي وجهتها لشعبها لتشكرهم فيها على المشاركة في الاحتفالات يوبيلها: "لقد ألهمني اللطف والفرح وأواصر الحنان التي كانت واضحة خلال الأيام الأخيرة. وآمل أن يظل ويستمر هذا الشعور المتجدد بالتعاضد لعدة سنوات قادمة".

واختتمت رسالتها بتوجيه خالص الشكر عن أطيب التمنيات التي تلقتها في هذه الاحتفالات السعيدة.

الجدير بالذكر أن الملكة إليزابيث الثانية قد أطلت بشكل غير متوقّع من على شرفة قصر باكنغهام يوم الأحد لتلقي تحية على الجماهير، وذلك في اليوم الأخير من الاحتفالات بالذكرى السبعين لاعتلائها عرش بريطانيا.

وتغيّبت الملكة البالغة 96 عاما عن الاحتفالات الرئيسية بيوبيلها البلاتيني. فلم تحضر قداس الجمعة ولا سباق الخيل السبت ولا الحفلة الغنائية أمام قصرها، ولم تُدلِ بأي خطاب علني.

وفاجأت الملكة البريطانيين بالظهور إلى الشرفة الشهيرة حيث يحتفل النظام الملكي البريطاني بالأحداث الكبرى منذ أكثر من قرن ومن حيث أطلقت الخميس الاحتفالات التي استمرت أربعة أيام.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز