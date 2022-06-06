السيطرة على حرائق جنوب أثينا

المصدر: (أثينا - أ.ف.ب)

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عاد سكان ضاحية في جنوب أثينا إلى منازلهم، أمس، بعدما نجح عناصر الإطفاء في السيطرة على حريق غابة أجبرهم على إخلاء المنطقة في اليوم السابق، وفق ما أعلنت أجهزة الطوارئ. وقال نائب وزير الحماية المدنية إيفانغيلوس تورناس في إيجاز صحافي، «في هذه المرحلة، تمت السيطرة على الحريق وعاد السكان إلى منازلهم» في ضاحية انو فولا.وأشار إلى أن العديد من عناصر الإطفاء ما زالوا في المنطقة و«سيبقون فيها طالما لزم الأمر بينما ستواصل الطائرات رش المياه من باب الاحتياط». وكافح 283 عنصر إطفاء في 65 عربة حريق طوال الليل بمساعدة من مجموعة من الأشخاص الذين كانوا في المكان.

وما زالت طائرتان ومروحيتان تعمل على إخماد النيران. وأفادت السلطات بأنها لا تزال في حالة تأهب تحسباً لاشتعال النيران مجدداً.

ووجهت وكالة الحماية المدنية اليونانية السبت نداء عاجلاً عبر رسائل نصية، إلى السكان لمغادرة ضاحية أنو فولا. ولم يسجل رسمياً سقوط أي ضحايا، لكن تم إخلاء أربعة أحياء أخرى مع تبدّل اتّجاه الرياح التي دفعت ألسنة اللهب باتّجاه بلدة فاري في وقت لاحق من مساء السبت.

وتنشر اليونان قريباً أكثر من 200 عنصر إطفاء مزودين معدات قدمتها دول الاتحاد الأوروبي للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات الكبيرة.

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