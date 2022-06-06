50 قتيلاً بهجوم على كنيسة في نيجيريا

المصدر: (أبوجا - رويترز)

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ذكر طبيب ووسائل إعلام محلية، أن مسلحين قتلوا بالرصاص 50 شخصاً على الأقل، وأصابوا عدداً آخر بجروح، في هجوم على كنيسة كاثوليكية في ولاية أوندو النيجيرية، خلال قداس الأحد. وقال طبيب بمستشفى في بلدة أوو الواقعة في جنوب غربي نيجيريا، إن جثث ما لا يقل عن 50 شخصاً، نقلت بالفعل إلى المركز الطبي الاتحادي في أوو، ومستشفى سانت لويس الكاثوليكي.

وأدان الرئيس محمد بخاري، الهجوم الذي وصفه بأنه «عمل خسيس». ولم تتضح بعد هوية المهاجمين أو دوافعهم. وقالت وسائل إعلام محلية، إن المسلحين أطلقوا النار، وفجروا عبوات ناسفة بالكنيسة. وأضافت أن من بين القتلى نساء وأطفال.

وقال الناطق باسم الشرطة في ولاية أوندو فونميلايو إيبوكون أودونلامي، إن واقعة فقط حدثت في كنيسة سانت فرنسيس الكاثوليكية في أوو، وإن الشرطة ستصدر بياناً آخر قريباً.

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