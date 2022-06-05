%68 إقبال الكازاخيين على الاستفتاء حول الدستور

المصدر: نور سلطان - أ.ف.ب

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أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الأحد، في كازاخستان، في إطار استفتاء على تعديل دستوري. وأعلنت لجنة الانتخابات، أن نسبة المشاركة قاربت 68 في المئة. وينتظر صدور نتائج مؤقتة لاحق مساء اليوم.

من شأن الاستفتاء على الدستور، أن يعدل حوالى ثلث بنوده في كازاخستان. يلحظ التعديل الدستوري، منع مقرّبي القادة من تولي مناصب حكومية رفيعة المستوى.

وبحسب الرئيس قاسم جومارت توكاييف (69 عاماً)، يفترض أن يضع الاستفتاء حداً للنظام «السوبر رئاسي». ويتوقّع أن يؤيد المشاركون في الاستفتاء التعديلات.

وفي ألماتي، كبرى مدن البلاد، تشكلت طوابير أمام مراكز الاقتراع. وقال أيان، وهو طالب في الـ 18، صوّت للمرة الأولى، إنه يؤيد إلغاء الوضع المميز الذي يتمتع به الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف. وأكد أن الأخير «يشغل حيزاً في كتب التاريخ، لكن كل الكازاخيين متساوون أمام الدستور».

لكن في العاصمة نور سلطان، أوضح بولات، رجل الأعمال البالغ 46 عاماً، أنه لن يصوت «لأن الاستفتاء مجرد إجراء شكلي».

ويقيم كل من نزارباييف وتوكاييف، علاقات وثيقة مع روسيا المجاورة، بالتوازي مع شراكات مع الغرب والصين.

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