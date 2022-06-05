مسؤولة بمكتب رئيس أفريقي مهددة بالقتل

المصدر: جوهانسبرغ - د.ب.أ

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تحقق وكالات الأمن بجنوب أفريقيا في تهديد تلقته مسؤولة بمكتب الرئيس، وذلك عقب أن تلقت تهديدات بالقتل مرتبطة بعملها في تحقيق بشأن أعمال فساد.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن بياناً صادر من الرئاسة جاء فيه أن المسؤولة فينديل باليني عثرت على مظروف يحتوى على رصاصة وخطاب تهديد في بريدها خلال الأسبوع. وتحقق جهات الأمن في الواقعة. ويحتوى الخطاب على تحذير بعدم الاستمرار في تحقيق جار بشأن أعمال فساد.

ويذكر أن رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما اضطر للاستقالة عام 2018، بعد توليه الرئاسة لمدة تسعة أعوام. وبعد ذلك تولى الرئيس سيريل رامافوزا الرئاسة، وشكل لجنة للتحقيق في أعمال فساد وقعت خلال فترة رئاسة زوما.

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