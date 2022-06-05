باكستانيون يطالبون بإعادة فتح «شريان الحياة» مع أفغانستان

المصدر: إسلام آباد - د.ب.أ

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نظم رجال قبائل باكستانيون مسيرات من أجل إعادة فتح طرق التجارة مع أفغانستان، مطالبين الحكومة بالوفاء بالتزامها.

وهتف المتظاهرون بشعارات دعماً لمطالبهم، فيما قال متحدثون إن رجال القبائل قدموا تضحيات لاستعادة السلام في البلاد، حسب وكالة «باجوك» الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وذكر المتظاهرون أن الحكومة قامت أخيراً بتركيب سلك شائك على طرق التجارة.

وحض المتظاهرون رئيس الوزراء وقائد الجيش على المساعدة في إعادة فتح طريقي «أنارجي» و«جورسال»، معربين عن أملهم في أن تحفز تلك الخطوة الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل للباكستانيين.

وتعتزم الحكومة الباكستانية تخصيص 800 مليار روبية (4 مليارات دولار) للإنفاق على التنمية، في الميزانية المقبلة، بما في ذلك 100 مليار روبية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقاً لما ذكره وزير التخطيط إحسان إقبال في مؤتمر صحافي أمس السبت في إسلام آباد.

وجرى اقتراح النفقات المخصصة للتنمية خلال اجتماع لجنة تنسيق الخطة السنوية، التي تضم ممثلين عن الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء. يشار إلى أن السنة المالية لباكستان تبدأ في أول يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يوافق المجلس الاقتصادي الوطني على هذه المخصصات بعد غدٍ الثلاثاء، وستكشف إدارة رئيس الوزراء شهباز شريف النقاب عن ميزانية 2022-2023 الجمعة المقبل.

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