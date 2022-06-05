المناجم في كولومبيا.. مورد رزق أم مصيدة موت؟

المصدر: بوغوتا - أ.ف.ب

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أعلنت الوكالة الوطنية للمناجم المكلفة عمليات البحث في كولومبيا العثور على جثث تسعة عمال بينما لا يزال ستة آخرون مفقودين بعد انفجار في منجم للفحم في شمال شرقي البلاد. وكانت الحصيلة السابقة أشارت إلى سقوط سبعة قتلى وفقدان ثمانية آخرين. وأكدت الوكالة في بيان أنه مع العثور على جثتين أخريين «ارتفعت الحصيلة إلى تسعة قتلى وستة عمال مفقودين». وأدى انفجار نجم عن تركيز الغاز على ما يبدو صباح الاثنين إلى اندلاع حريق في هذا المنجم الواقع في إل زوليا بشمال شرقي البلاد، بالقرب من الحدود الفنزويلية. وقال سكرتير المناجم في ولاية نورتي دي سانتاندير جون أوليفاريس، إن «نحو 90 في المئة من المنجم انهار» مما جعل عمل عناصر الإنقاذ معقداً. ويواصل نحو 70 عنصراً إغاثة البحث عن الضحايا بينما تنتظر عائلاتهم الحصول على أي معلومات.

وحالت الغازات في البداية دون اقتراب عناصر الإغاثة من المكان. ويدار المنجم، خلافاً للعديد من المناجم الواقعة في المنطقة والتي تعد مخالفة، بإذن من الدولة. وسجّلت كولومبيا العام الماضي مقتل 148 شخصاً في حوادث بمناجم. وتعد المواد الخام المستخرجة من المناجم من بين أهم صادرات البلاد، إلى جانب النفط.

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