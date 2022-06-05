59 روهينغياً في تايلاند.. ضحايا تهريب أم مهاجرون غير شرعيين؟

المصدر: بانكوك - أ.ف.ب

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عُثر على 59 شخصاً من أقلية الروهينغا على جزيرة تايلاندية، حيث قالوا إن مهرّبين تركوهم أثناء توجههم إلى ماليزيا، وفق ما أفاد ضابط رفيع في الشرطة اليوم الأحد.

وعثر على المجموعة التي تضم خمسة أطفال على جزيرة كوه دونغ في محافظة ساتون أمس السبت، وفق ما أفاد اللفتنانت جنرال سوراشيت هاكبان.

وكل عام، يخاطر آلاف من أقلية الروهينغا بحياتهم عبر القيام برحلات باهظة الكلفة تستمر شهوراً للوصول إلى ماليزيا عبر بحار تايلاند.

وقال هاكبان «نقدّم مساعدات إنسانية وسنحقق في المسألة». وجاء في بيان للشرطة أن أفراد المجموعة كانوا «يعانون الجوع ويرجّح أنهم لم يتناولوا أي طعام مدى ثلاثة إلى خمسة أيام».

وأفاد أفراد المجموعة الشرطة أن قاربهم كان من بين ثلاثة مراكب تقل 178 شخصاً غادرت ميانمار وبنغلادش، بعدما دفعوا للمهرّب مبلغاً قدره حوالي 5000 رينغيت (1300 دولار) لقاء الرحلة.

وأوقفت السلطات الماليزية أول قاربين كان على متنهما 119 شخصاً واعتقلت من كانوا عليهما، وفق بيان الشرطة التايلاندية.

وقرر أفراد الطاقم بعد ذلك ترك الأشخاص الذين على متنه على جزيرة كوه دونغ، وقالوا لهم إنهم وصلوا إلى ماليزيا، وفق ما أفادت المجموعة الشرطة.

ويأتي الحادث بعدما عثر على جثث 14 شخصاً من الروهينغا، بعضها لأطفال، على شاطئ الشهر الماضي.

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