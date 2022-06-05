أوكرانيا: القوات الروسية تحكم السيطرة على شرقي سيفيرودونتسك

المصدر: وكالات

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قال سيرهي جايداي حاكم منطقة لوجانسك، حيث تقع مدينة سيفيرودونتسك، اليوم الأحد إن القوات الروسية تواصل اقتحام المدينة وتسيطر على الجزء الشرقي منها.

وأضاف أن أجزاء من مصنع آزوت للكيماويات تضررت في هجمات السبت.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد إن القوات الأوكرانية شنت هجوما مضادا في مدينة سيفيرودونيتسك التي تشهد هجوما عنيفا من القوات الروسية في شرق أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في تغريدة على تويتر أن هذه الخطوة ستضعف على الأرجح الزخم الذي اكتسبته القوات الروسية في السابق من خلال تركيز الوحدات القتالية والقوة النارية.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية "استخدام قوات مشاة عميلة في عمليات تطهير المناطق الحضرية هو تكتيك روسي لوحظ سابقا في سوريا، حيث استخدمت روسيا الفيلق الخامس للجيش السوري لمهاجمة المناطق الحضرية"، مضيفة أن هذا النهج يشير على الأرجح إلى الرغبة في الحد من الخسائر التي تكبدتها القوات الروسية النظامية.

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