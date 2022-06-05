بعد رغبته في التقليص .. ماسك يتراجع عن خفض وظائف تسلا

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أمس السبت أن العدد الإجمالي للعاملين في الشركة المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية سيزيد خلال الإثني عشر شهرا المقبلة، لكن عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتب لن يشهد تغيرا يذكر، متراجعا بذلك عما قاله في قبل يومين عن وجود حاجة لخفض عشرة في المئة من الوظائف.

وأضاف ماسك على تويتر "العدد الإجمالي للموظفين سيزداد. لكن الموظفين الذين يتقاضون رواتب سيظل دون تغيير كبير".

وكان ماسك يرد على تعليق ورد في حساب على تويتر لم يتم التحقق من هوية صاحبه، "يتكهن" بأن عدد موظفي تسلا سيزيد خلال 12 شهرا مقبلة.

يأتي هذا التعليق بعد يومين من رسالة بالبريد الإلكتروني وجهها ماسك إلى المديرين التنفيذيين للشركة اطلعت عليها رويترز قال فيها إن لديه "شعورا سيئا للغاية" بشأن الاقتصاد وعليه تقليص نحو عشرة في المئة من الوظائف بالشركة.

وفي رسالة بريد إلكتروني أخرى للموظفين أمس الجمعة، قال ماسك إن تسلا ستخفض عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتب عشرة في المئة، إذ أصبحت الشركة "مكتظة بالموظفين في العديد من المجالات". لكنه قال إن "عدد العاملين بالساعة سيرتفع".

وتراجعت أسهم تسلا 9.2 في المئة عند الإغلاق أمس الجمعة.

وأظهر إفصاح قدمته تسلا للهيئات التنظيمية الأمريكية أنه كان لدى الشركة والوحدات التابعة لها قرابة 100 ألف موظف بنهاية 2021.

وقبل رسائله بالبريد الإلكتروني بشأن مستويات التوظيف، وجه ماسك في رسالة إلكترونية إلى موظفي تسلا يوم الأربعاء إنذارا نهائيا بالعودة إلى المكتب لمدة لا تقل عن 40 ساعة في الأسبوع. وكتب أن عدم القيام بذلك سيعتبر استقالة.

ومن ناحية أخرى، قال ماسك يوم الخميس إن يوم الذكاء الاصطناعي الخاص بتسلا قد تأجل إلى 30 سبتمبر، مضيفا أن نموذجًا أوليا لأوبتيماس، وهو روبوت بشري يمثل أولوية بالنسبة للشركة، قد يكون جاهزا بحلول ذلك الوقت ويمكن إطلاقه العام المقبل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز