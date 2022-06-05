رئيس الاتحاد الإفريقي يعتزم زيارة كييف

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الرئيس السنغالي والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ماكي سال أمس السبت في أكرا أنه يعتزم زيارة أوكرانيا بعد أن التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين الجمعة في روسيا.

وقال سال لصحافيين لدى وصوله إلى قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) "نعم (...) سأذهب أيضا إلى كييف. هذا مهم للمساهمة في عودة السلام"، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

كان بوتين استقبل سال الجمعة في مدينة سوتشي جنوبي روسيا. وطلب سال من نظيره الروسي نيابة عن الدول الإفريقية "أن يُدرك أن بلداننا (...) ضحايا لهذه الأزمة من الناحية الاقتصادية".

وتحدث سال خصوصا عن أزمة الحبوب ونقص الأسمدة.

وتعتمد الدول الإفريقية بشدة على الصادرات من روسيا وأوكرانيا.

واعتبر سال أن العقوبات الغربية على روسيا تزيد من تفاقم آثار الأزمة على الدول الإفريقية، داعيا إلى إبقاء القطاع الغذائي بمنأى من الصراعات. وقال لاحقا إنه خرج "مطمئنًا" بعد محادثاته مع بوتين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز