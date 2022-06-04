عشرات الجرحى في حادث قطار في سلوفاكيا

المصدر: وكالات

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أصيب عشرات الأشخاص بجروح في حادث اصطدام قطار بآخر كان متوقفاً، في سلوفاكيا حسبما أعلنت الشرطة.

وقع الحادث الجمعة، على خط فروتكي فارين بمنطقة زيلينا، على بعد نحو 220 كلم شمال العاصمة براتيسلافا، على ما قالت المتحدثة باسم شرطة زيلينا غبرييلا كريمونوفا لوكالة فرانس برس السبت.

وأوضحت أنه "بعد الحادث عالج المسعفون 74 شخصاً، نقل 34 منهم إلى مستشفيات قريبة.. أربعة منهم إصاباتهم خطيرة".

وهرع أكثر من 20 عنصر إطفاء إلى مكان الحادث، حيث قُدرت الأضرار بنحو مليوني يورو (2,144,00 دولار) وفق المتحدثة.

وأكدت الشرطة بدء التحقيق في ملابسات الحادث.

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