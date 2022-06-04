الصين تطلق مهمة مأهولة غداً لبناء محطتها الفضائية غير المكتملة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تطلق الصين غدا الأحد مركبة فضائية تحمل على متنها ثلاثة رواد إلى الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية غير المكتملة، حيث سيعملون ويعيشون لمدة ستة أشهر مع دخول بناء المحطة مراحل متقدمة.

وقال مسؤول في وكالة الفضاء المأهول الصينية في مؤتمر صحفي اليوم إنه من المقرر أن ينطلق الصاروخ لونج مارش-2 إف حاملا مركبة الفضاء شنتشو-14 من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في إقليم قانسو بشمال غرب البلاد في الساعة 10:44 صباحا بالتوقيت المحلي /0244 بتوقيت جرينتش/ غدا.

وستكون شنتشو-14 الثالثة من بين أربع مهمات مأهولة، والسابعة من إجمالي 11 مهمة لازمة لاستكمال المحطة الفضائية بحلول نهاية العام.

وبدأت الصين في بناء المحطة المكونة من ثلاث وحدات في أبريل 2021 بإطلاق تيانخه، أول وأكبر وحدات المحطة الثلاث ..وبعد مهمة شنتشو-14، سيتم إطلاق الوحدتين المتبقيتين في يوليو تموز وأكتوبر تشرين الأول.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز