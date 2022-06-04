فوميو كيشيدا..أول زعيم ياباني يشارك في قمة للناتو

المصدر: د ب ا

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يعتزم رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا حضور قمة لمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)مقرر عقدها في أواخر يونيو الجاري في إسبانيا، في خطوة سوف تجعله أول زعيم ياباني يشارك في اجتماع للحلف الغربي، حسبما صرح مصدر حكومي اليوم السبت.

وأضاف المصدر أن حضور كيشيدا في القمة المقرر لها يومي 29و30 يونيو الجاري في مدريد يتوقف على الوضع السياسي الداخلي قبل انتخاب مجلس المستشارين (مجلس الشيوخ) ، المقرر إجراؤها في العاشر من شهر تموز/يوليو المقبل،حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وتابع المصدر أن كيشيدا يعتزم التوجه إلى العاصمة الإسبانية بعد حضور قمة تستغرق ثلاثة أيام لمجموعة الدول الصناعية السبع التي تستضيفها ألمانيا في السادس والعشرين من الشهر الجاري .

وتم أيضا دعوة استراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية لحضور قمة الناتو كدول شريكة في منطقة اسيا والهادئ.

وسوف يرسل حضور اليابان والدول الأخرى غير الأعضاء في الناتو رسالة تضامن قوية للمجتمع الدولي بشأن الأزمة الأوكرانية .

وأدان كيشيدا بشدة الغزو الروسي لأوكرانيا ،معتبرا إياه بمثابة استخدام للقوة لتغيير الوضع الراهن في انتهاك للقانون الدولي .

ونسقت اليابان مع الدول الصناعية السبع الأخرى لفرض عقوبات على روسيا لإرغامها على وقف عدوانها. وتضم مجموعة السبع بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وكندا واليابان والمانيا،بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

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