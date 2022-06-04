احتجاز طائرة ركاب روسية في سريلانكا بسبب العقوبات

المصدر: د ب ا

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احتجزت السلطات في سريلانكا طائرة ركاب روسية تابعة لشركة "ايرفلوت" بسبب العقوبات الدولية المفروضة على موسكو نتيجة للعملية العسكرية في أوكرانيا.

واستدعت وزارة الخارجية الروسية سفيرها لدى سريلانكا يوم الجمعة، قائلة إن الدولة يجب أن توضح الموقف بأسرع وقت ممكن.

وكان من المفترض أن تقل الطائرة وهي من طراز "اير باص ايه 330" سائحين روس لإعادتهم إلى روسيا، ولكن تم احتجازها في مطار كولومبو يوم الخميس حتى يوم 16 يونيو على الأقل.

وتردد أن هذه الخطوة جاءت نتيجة قرار صادر من محكمة بناء على طلب من شركة تأجير أيرلندية تزعم أن الطائرة تابعة لها.

وقالت شركة "ايرفلوت" يوم الجمعة إنها تبذل جهودها لإعادة الركاب العالقين في سريلانكا وقامت بتعليق بيع التذاكر الجديدة.

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