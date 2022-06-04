أوكرانيا: الجيش الروسي يحشد القوات خارج سلافيانسك

المصدر: وكالات

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أكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن الجيش الروسي يحشد قواته لشن هجوم على مدينة سلافيانسك شرقي البلاد.

وقال الجيش الأوكراني على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" إن هناك ما يصل إلى 20 وحدة قتالية روسية بمدرعات مشاة ومدفعية ودفاع جوي يتراوح قوامها بين 600 و800 جندي.

وسلافيانسك هي جزء من منطقة دونيتسك الإدارية بشرق أوكرانيا، التي وضعتها روسيا نصب عينيها للسيطرة عليها بالكامل في حرب مستمرة منذ 100 يوم.

وتعتبر المدينة قريبة من سيفيرودونتسك في منطقة لوجانسك، المحاصرة منذ أيام.

ويقول الروس إن سيفيرودونتسك وقعت في أيديهم بالكامل تقريبا، لكن أوكرانيا تقول إنها استعادت خمس المدينة على الرغم من نيران المدفعية الثقيلة من الجانب الروسي.

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