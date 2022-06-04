أرقام صادمة.. الأطفال ضحايا النزاعات

المصدر: إعداد - محمد خالد ــ غرافيك: حسام الحوراني

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تُحيي الأمم المتحدة يوم الرابع من يونيو من كل عام «اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء»، وهو اليوم الذي يمثل فرصة لتسليط الضوء على معاناة الأطفال قاطني مناطق الصراع، والذين يتعرضون لأبشع أشكال الانتهاكات يومياً، بدءاً من العنف الجسدي والاستغلال والتجنيد والحرمان من التعليم والمساعدات الإنسانية وغيرها من أبسط الحقوق، وصولاً إلى تسجيل آلاف القتلى والمصابين، وملايين النازحين من الأطفال.







ثلث أطفال العالم يعيشون في مناطق الصراع المختلفة







250 مليون طفل يعيشون في بلدان ومناطق متأثرة بالنزاعات







25 مليون طفل نازح العام الماضي مقابل 23 مليوناً في 2020







%42 من النازحين حول العالم هم من الأطفال







93 ألف طفل فقدوا حياتهم جراء النزاعات المسلحة خلال 10 سنوات







25 طفلاً كل يوم.. قتل أو أصيب بإعاقة دائمة اعتباراً من 2010







14200 طفل تعرض لعنف جسدي في مناطق النزاع خلال 15 عاماً







25700 طفل تم اختطافهم في مناطق النزاعات بدءاً من 2005







14900 حادثة حرمان للأطفال من تلقي المساعدات الإنسانية بين عامي 2005 و2020







12.3 مليون طفل سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية







المصادر: منظمة «أنقذوا الأطفال» والأمم المتحدة





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