بلد أفريقي يعلن حالة طوارئ غذائية

المصدر: إنجامينا - د.ب.أ

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أعلنت تشاد حالة طوارئ غذائية بسبب نقص إمدادات الحبوب جراء الحرب في أوكرانيا.

وذكرت الحكومة العسكرية الليلة الماضية أن الوضع الغذائي تدهور بشكل كبير منذ بدء الحرب، وهناك حاجة عاجلة لمعونات إنسانية دولية.

وذكرت الأمم المتحدة أن 5.5 ملايين شخص في تشاد - ثلث السكان - سيحتاجون إلى مساعدات غذائية هذا العام.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سول مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، للدعوة لرفع الحظر المفروض على صادرات الحبوب والأسمدة.

وأوكرانيا وروسيا من أكبر مصدري القمح في العالم. وذكرت الأمم المتحدة أن 54 دولة في أفريقيا تستورد حوالي نصف قمحها من أوكرانيا وروسيا.

وروسيا أيضاً مورد رئيس للأسمدة لـ12 دولة أفريقية. وتشاد واحدة من الكثير من الدول في الساحل، التي تواجه أزمة جوع.

وتواجه إثيوبيا وكينيا والسودان والصومال أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاماً، وتواجه غرب أفريقيا أزمة غذائية منذ عقد من الزمن، طبقاً للأمم المتحدة.

وذكرت هيئات معونات أن 60 مليون شخص ربما يعانون من الجوع قريباً في منطقة الساحل بأسرها.

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