شبكات تهريب بشر دولية كبيرة بقبضة الأمن

المصدر: عواصم - د.ب.أ

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ألقت سلطات الأمن في عدة دول أوروبية القبض على 8 أفراد مشتبه في قيادتهم شبكات تهريب بشر دولية كبيرة.

وألقت الشرطة الاتحادية في ألمانيا القبض على 5 منهم.

وأعلنت الشرطة الاتحادية ووكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول» اليوم الجمعة أنه تم علاوة على ذلك إلقاء القبض على 126 شخصاً آخرين مشتبه في تورطهم في هذه الشبكات، وذلك في إطار التحقيقات التي أجرتها فرقة التحقيق الأوروبية «باثفايندر».

وبحسب البيانات، تم اعتقال 19 فرداً من هؤلاء في ألمانيا، حيث شنت السلطات 70 عملية تفتيش في ولايات بافاريا وسكسونيا وشمالي راين-ويستفاليا، وتحفظ المحققون على أدلة وأصول تزيد قيمتها على 600 ألف يورو.

وبالإضافة إلى المشتبه بهم الثمانية الذين تم اعتقالهم، حدد المحققون ستة قيادات أخرى. وبوجه عام، يُشتبه في أن شبكاتهم جلبت بشكل غير قانوني ما لا يقل عن 10 آلاف شخص إلى أوروبا، معظمهم من أفغانستان وباكستان وسوريا، وقدم نحو 2000 منهم إلى ألمانيا. وكان على كل فرد منهم أن يدفع ما يتراوح بين 4 آلاف و10 آلاف يورو مقابل التهريب.

وبحسب البيانات، تم تأسيس الشبكات الإجرامية على هيئة شركات سفر - بسائقين وشركات نقل وأماكن إقامة يمكن استخدامها بشكل مشترك مقابل رسوم. وكان يصل الجناة إلى عملائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت الأموال تتدفق إلى البنوك عبر ما يسمى نظام الحوالة.

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