مقتل جنديين و40 متشدداً في مالي

المصدر: باماكو - أ.ف.ب

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أعلن الجيش المالي في بيان أن جنديين قتلا أمس الخميس شمالي البلاد وتم «تحييد» أكثر من 40 متشدداً في عمليات متفرقة منذ منتصف مايو الماضي.

وجاء في البيان أن الجيش رد على «كمين معقد على محور الطرق غوسي-غاو (شمال) مع حصيلة مؤقتة بلغت قتيلين وتسعة جرحى» في صفوفه مشيراً أيضاً إلى «تحييد سبعة إرهابيين».

في عمليات تفتيش جرت في 13 مايو الماضي قامت القوات المسلحة المالية بـ:«تحييد متخصصيْن في زرع متفجرات عشوائية الصنع من كتيبة سرما المتشددة».

أدت ضربة على «قاعدة إرهابية» في غربي مدينة سرما (وسط مالي) إلى «تحييد 31 إرهابياً» في 27 مايو «بينهم مسؤولون متشددون ملاحقون» من قوات الأمن المالية. وأضاف البيان إن «27 إرهابياً أصيبوا بجروح في هذه الضربة. نقلوا جميعاً إلى قرية سرما لتلقي العلاج».

من جانب آخر، تم «تحييد ثلاثة إرهابيين في 30 مايو في عملية على متجر في منطقة ديابالي»، وهي بلدة تبعد نحو 300 كلم شمال غربي باماكو.

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