إيطاليا تدعو لسياسة جديدة للهجرة في الاتحاد الأوروبي

المصدر: (روما - د.ب.أ )

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دعت إيطاليا إلى تغيير سياسة الهجرة الأوروبية، في مواجهة تزايد أعداد الأشخاص الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط.

وقالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيس لصحيفة «لاريبوبليكا» أمس: «ينبغي على أوروبا أن تضع في أقرب وقت ممكن سياسة جديدة للتعامل مع الهجرة»، وأضافت أنه لا يمكن لإيطاليا أن تكون الدولة الوحيدة التي تكرس مواردها لهذه القضية.

وتأتي تصريحات لامورجيس قبل اجتماع لوزراء داخلية دول البحر المتوسط: ​​إيطاليا وإسبانيا واليونان ومالطا وقبرص، لبحث قضية الهجرة في البندقية اليوم وغداً السبت، وأوضحت أنها تتوقع موقفاً مشتركاً للتوصل لحل وسط بشأن سياسة الهجرة الأوروبية الجديدة.

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