انطلاق الاحتفالات باليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث الثانية على العرش

المصدر: البيان

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انطلقت اليوم الاحتفالات بمرور 70 عاماً على جلوس الملكة إليزابيث الثانية على العرش، في لحظة تاريخية لملكة تحظى بشعبية كبيرة.

وأعطت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا شارة انطلاق الاحتفالات مقدمة الشكر لكل رعاياها.

ومن المنتظر أن يشارك الملايين من أنحاء بريطانيا والعالم في الاحتفالات التي بدأت الخميس تكريما للملكة البالغة من العمر 96 عاما والتي من المرجح أن تكون مشاركتها بنفسها في الفعاليات محدودة ما مع علامات تقدمها في العمر ومشكلات في الحركة مؤخرا تسببت في إلغاء بعض ارتباطاتها.

وقدمت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا الشكر لكل المشاركين في احتفالات اليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش قبل 70 عاما في مستهل فعاليات تستمر أربعة أيام تشمل حفلات وعروضا وعطلة عامة.

وتتوقع الحكومة أن يشارك الملايين من أنحاء بريطانيا والعالم في الاحتفالات التي بدأت اليوم الخميس تكريما للملكة البالغة من العمر 96 عاما والتي تعتلي العرش منذ فترة تخطت كل من سبقوها وفقاً لفرنسا 24.

وقالت الملكة في بيان "شكراً لكل من شارك في عقد تجمعات وللأسر والجيران والأصدقاء للاحتفال بيوبيلي البلاتيني سواء في المملكة المتحدة أو في أنحاء الكومنولث".

وتابعت: "ما زالت النوايا الطيبة التي ألمسها تمثل لي حافزا، وأرجو أن تتيح الأيام المقبلة فرصة للتأمل في كل ما تم إنجازه على مدى الأعوام السبعين الماضية ونحن ننظر للمستقبل بثقة وحماسة".

من جانب آخر أظهرت لقطات بثها التلفزيون أن شخصين على الأقل تسببا في اضطراب خلال العرض العسكري الخميس إذ ركضا أمام الجنود المشاركين فيه قبل أن يتم اعتقالهما وبدا أن أحدهما كان يرفع لافتة والآخر يضع على رأسه تاجا مطليا باللون الذهبي.

وسيقوم أعضاء بارزون في العائلة الملكية، على رأسهم وريث العرش الأمير تشارلز (73 عاما) ونجله الأكبر الأمير وليام (39 عاما) بمهام شرفية نيابة عن الملكة، لكن أغلب الاهتمام.

وعن احتفاظ الملكة بشعبيتها عبر كل تلك السنوات قال رئيس الوزراء السابق جون ميغر لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لا أرى أي شخصية عامة أخرى أو أي شخصية مشهورة أو أي رئيس دولة... أمكنه الاحتفاظ بتلك الشعبية الكبيرة".

وتابع ميغر، وهو أحد 14 زعيما تولوا المنصب وإليزابيث على العرش، قائلا "كل شؤون حياتها كانت معلنة.. الانتصارات والانتكاسات والتفاصيل الجيدة وتلك التي لم تكن على ما يرام. ظلت الملكة تمثل جوانبنا الطيبة لأكثر من 70 عاما".

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