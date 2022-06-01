أوكرانيا: القوات الروسية نجحت جزئياً في القتال للسيطرة على سيفيرودونيتسك

المصدر: د ب ا

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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية في كييف أن القوات الروسية قد "نجحت جزئيا" في القتال للسيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك، التي تشكل المحور الرئيسي للقتال الحالي في شرق أوكرانيا.

وقال رئيس الإدارة العسكرية المحلية، أولكسندر ستريوك إن 90% من المباني تضررت أو دمرت.

وتسيطر روسيا على الجزء الشرقي للمدينة، ولكن معارك طاحنة مازالت مستمرة، بحسب القيادة العسكرية في بيان مساء اليوم الأربعاء

وزعم الانفصاليون الموالون لروسيا في المنطقة أنهم سيطروا بالفعل على أكثر من 70في المئة من سيفيرودونيتسك.

وقال اندريه مارشيكو، ممثل جمهورية لوهانسك الشعبية المعلنة ذاتيا، إنه سوف يتم قريبا الاستيلاء على المدينة بأكملها.

وإذا سيطرت القوات الروسية على المدينة، فإنها سوف تسيطر بالكامل على منطقة لوهانسك.

والاستيلاء على لوهانسك ومنطقة دونيتسك القريبة أحد الأهداف الرئيسية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحرب.

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