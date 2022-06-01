تفاؤول أممي بشأن أزمة الغذاء وغضب روسي من أسلحة أمريكية لأوكرانيا

المصدر: عواصم - وكالات

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عبّر أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، عن تفاؤله بشأن تخفيف حدة أزمة الغذاء التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا، لكنه حذر من أن التوصل إلى أي اتفاق بشأن السماح بمرور شحنات سلع، مثل الحبوب، ما زال بعيد المنال، فيما تصاعد التوتر بين موسكو وواشنطن بسبب إعلان الأخيرة أنها ستمد أوكرانيا بمنظومة صواريخ حديثة.



وقال غوتيريس في مؤتمر صحافي مع رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون في ستوكهولم: «أعتقد أن هناك تقدماً، لكننا لم نصل إلى حل بعد. هذه أمور معقدة، وحقيقة تشابك كل الأمور تزيد من صعوبة المفاوضات».



وقال الكرملين، إن العالم قد يكون على شفا أزمة غذاء كبيرة، وألقى باللوم على «القيود غير القانونية» التي فرضتها الدول الغربية على روسيا وقرارات اتخذتها السلطات الأوكرانية. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «من المحتمل أن نكون على شفا أزمة غذاء كبيرة للغاية مرتبطة بفرض قيود غير قانونية علينا وبتصرفات السلطات الأوكرانية التي قامت بزرع ألغام في الطريق إلى البحر الأسود، ولا تقوم بشحن الحبوب من هناك على الرغم من أن روسيا لم تعرقل أي شيء».



بوتين - زيلينسكي



في الأثناء، قالت روسيا، اليوم، إنها لا تستبعد عقد اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكن أي محادثات من هذا القبيل يجب أن يتم التحضير لها مسبقاً. وأبلغ المتحدث باسم الكرملين الصحافيين بأن العمل على وثيقة سلام مع أوكرانيا توقف منذ فترة طويلة ولم يُستأنف.



وانتقدت موسكو بشدة قرار الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بمنظومات صاروخية متطورة وذخائر، محذرة من زيادة خطر اندلاع مواجهة مباشرة مع واشنطن.



وقال بيسكوف: «نعتقد أن الولايات المتحدة تصب عمداً الزيت على النار. من الواضح أن الولايات المتحدة متمسكة بقتال روسيا حتى آخر جندي أوكراني».



وعندما سُئل عن الكيفية التي سترد بها روسيا إذا استخدمت أوكرانيا مثل هذه الصواريخ الأمريكية لضرب الأراضي الروسية، قال بيسكوف: «دعونا لا نتحدث عن أسوأ السيناريوهات».



ووافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إمداد أوكرانيا بمنظومات صواريخ متطورة يمكنها توجيه ضربات دقيقة لأهداف بعيدة المدى، في إطار حزمة أمريكية جديدة لكييف، بعد «تأكيدات» من كييف أنها لن تستخدم الصواريخ لضرب أهداف داخل روسيا نفسها.



ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله رداً على سؤال حول احتمال حدوث مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا، إن «أي استمرار لشحنات الأسلحة، وهي في زيادة، ترفع خطورة مثل هذا الأمر».



تدمير أسلحة



وفي السياق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاربعاء، أن قوات روسية في أوكرانيا دمرت أنظمة أسلحة، التي أمدت حكومات غربية كييف بها، بين أهداف أخرى. وذكر المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أن القوات الروسية قضت على «ما يصل إلى 200 شخص و24 نظام أسلحة». وقال إن سلاح الجو قصف مراكز قيادة وحشوداً من القوات وقوافل عسكرية، وأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مقاتلة طراز «إس.يو-25» ومروحية عسكرية طراز «مي-8» في منطقة «خاركيف».



ميدانياً، أيضاً، أعلن حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي أن القوات الروسية «تعزّز مواقعها» وسط مدينة سيفيرودونيتسك، آخر المعاقل الأوكرانية في جمهورية لوغانيسك في شرق أوكرانيا. وقال رئيس إدارة مدينة سيفيرودونيتسك إن القوات الأوكرانية تسيطر على 20 بالمئة فقط من المدينة، لكن لا يزال هناك أمل في أن تتمكن من منع روسيا من السيطرة عليها بالكامل.

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