أوكرانيا تبلغ عن "قطع جميع الاتصالات" في منطقة خيرسون

المصدر: وكالات

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أبلغ مسؤولون أوكرانيون عن "قطع جميع الاتصالات" في منطقة خيرسون الجنوبية التي تسيطر عليها روسيا.

وقالت الخدمة الحكومية الأوكرانية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في بيان، إنه حدث تدخل غير محدد من قبل "نظام الاحتلال"، إذ أُوقف تشغيل المعدات وفصل الكابلات.

وأضافت: "سكان المنطقة متروكون حالياً دون اتصالات الهاتف المحمول الأوكرانية والوصول إلى الإنترنت، فضلاً عن عدم وجود أي وسيلة لإجراء مكالمات هاتفية محلية ودولية باستخدام أجهزة الهاتف الأرضية".

ولم يتسن بعد المزيد من التفاصيل الأخرى.

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