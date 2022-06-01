«الصحة العالمية» تسعى لاحتواء جدري القردة

المصدر: (عواصم - وكالات)

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قالت منظمة الصحة العالمية أمس، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان من الممكن احتواء انتشار جدري القردة تماماً، مضيفة أن هدفها هو وقف تفشيه من خلال منع انتقال العدوى بين البشر. وأضافت «من غير المرجح أن تكون أدوات السيطرة (على التفشي)- ومنها وسائل التشخيص واللقاحات والأدوية- متاحة على الفور أو على نطاق واسع للدول». ورصد أكثر من 20 دولة لا يتوطن فيها جدري القرود حالات إصابة بالمرض الفيروسي، مع تسجيل أكثر من 300 حالة مؤكدة أو مشتبه بها معظمها في أوروبا.

وأعلنت المجر أمس، تسجيلها أول إصابة مؤكدة بجدري القردة، كما أعلن ألمانيا أن عدد الإصابات المؤكدة لديها ارتفع من 21 حالة الاثنين، إلى 33 حالة أمس، فيما ارتفع عدد الحالات في بريطانيا إلى ما يقرب من 180. ويخضع 12 شخصاً للملاحظة الطبية في تايلاند بعد مخالطة مسافر ثبتت إصابته لاحقاً في مطار بانكوك.

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