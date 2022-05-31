هل تفعلها روسيا.. وتخطف وزير دفاع من «الناتو»؟

المصدر: لندن - رويترز

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اقترح عضو كبير في البرلمان الروسي خطف وزير دفاع بإحدى دول حلف الناتو في أوكرانيا ونقله إلى موسكو لاستجوابه بخصوص «الأوامر» التي أعطاها الغرب لكييف. وقال السيناتور أوليغ موروزوف، الذي انتخب في البرلمان الروسي لأول مرة في 1993 والعضو في حزب روسيا الموحدة، إن إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تشكل تهديداً مباشراً لروسيا، وقد يتطلب الأمر مراجعة موسكو لأهدافها العسكرية.

وأضاف في برنامج (60 دقيقة) على قناة «روسيا 1» الحكومية في وقت متأخر الاثنين «كما تعلمون، مخطط خيالي أفكر فيه... في المستقبل القريب في مرحلة ما سيذهب وزير حربية من إحدى دول حلف الناتو بالقطار إلى كييف للحديث مع (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي». وتابع «لكنه لن يصل إلى هناك وسيستيقظ في مكان ما في موسكو».

وسألته مقدمة البرنامج أولجا سكابييفا «هل تعني أن نخطفهم؟». ورد عليها «نعم. وعندها سنعرف من أعطى أي أمر لمن، من المسؤول عن ماذا تحديداً».

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